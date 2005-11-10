Carlos Augusto: "Chivu si è arrabbiato nell'intervallo di Bologna. Bonny? Spero segni tanto"

Carlos Augusto, eletto MVP nella gara di ieri contro il Bologna, ha risposto anche alle domande di Sportmediaset nel post partita del Dall'Ara. Di seguito le sue dichiarazioni, a partire dal gol più veloce della sua carriera (dopo appena 10 secondi): "Credo di sì, anche se non ho celebrato perché pensavo fosse fuorigioco... Cercavo di stare sulla stessa riga di Zielinski. Alla fine è andata bene, ho dato il mio contributo alla squadra e questo è ciò che conta".

Le altre parole del brasiliano

Sulla rabbia di Chivu nell'intervallo: "Sì, ma è giusto. Quello che dobbiamo migliorare è l'approccio alle partite. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po' nei primi 20 minuti, ma poi siamo riusciti ad entrare in gara. Se riusciamo ad aggiustare questi dettagli che fanno la differenza, possiamo continuare bene in campionato e migliorare in Europa".

Sul suo ruolo da titolare aggiunto: "Chiaro che tutti vogliano giocare, ma in questa squadra ci sono due giocatori di alto livello per reparto. Ci sono tante partite, giocheremo tutti e tutti dovranno essere pronti. Io ringrazio me stesso di avere la pazienza e la disciplina che mi ha portato fin qua. Ho iniziato la stagione molto bene, ma posso dire che anche nelle ultime tre stagioni ho provato a dare il mio contributo alla squadra quando ho avuto l'opportunità. Voglio continuare così e spero di aiutare al massimo i miei compagni".

Su Bonny: "Sono contento per lui, ma non solo: Mkhitaryan e Calhanoglu sono entrati bene, in una grande squadra chi entra ha voglia di fare la differenza. Dobbiamo continuare così, lui sta lavorando tanto e spero che faccia tanti gol in queste partite".

Sulla Champions e l'ambizione del Triplete: "Chiaro che c'è pressione per migliorare in Europa, ma a me piace. Poi le ironie non le sentiamo, noi abbiamo ancora le nostre ambizioni, se vogliamo stare all'Inter dobbiamo giocare ogni competizione per vincere".