Inter, la difesa fa acqua ma non con Carlos Augusto: perché è prezioso per Chivu

L'Inter è troppo fragile nelle retrovie. Nelle ultime 6 partite tra Serie A e coppe i nerazzurri hanno incassato 13 gol, praticamente gli stessi subiti in 17 gare della scorsa stagione. C'è qualcosa che non va, la retroguardia imbarca acqua e Josep Martinez è sicuramente uno dei giocatori più additati di colpe imputabili per interventi rivedibili, tecnicamente e non solo. Da Manuel Akanji a Yann Bisseck, passando per Benjamin Pavard, la difesa ha ballato troppo alle volte con blackout e cali di concentrazioni che sono costati caro. Ma c'è un uomo prezioso nel gruppo di Cristian Chivu che porta spesso buone notizie.

In salsa brasiliana

Carlos Augusto, nonostante al momento sia alle prese con un problema fisico, sta vivendo un ottimo momento di forma ed è ampiamente certificato dai numeri: ha preso parte a 3 reti in 5 presenze, in questa stagione (2 gol e 1 assist), una sola partecipazione in meno rispetto a quelle racimolate nel 2025/26, con 50 presenze tra tutte le competizioni (2 gol e 2 passaggi chiave). Una marcia in più fin dai primi impegni stagionali, oltre che la solita dedizione e una versatilità che farebbe invidia a molte squadre (braccetto, esterno a tutta fascia sia a destra sia a sinistra all'occorrenza). E la solidità difensiva è chiara.

I numeri non mentono

Con il brasiliano in campo dal primo minuto la squadra di Chivu ha ottenuto il secondo clean sheet stagionale contro il Parma, spiccando per duelli aerei vinti (6 su 7), 4 recuperi palla e 3 chiusure difensive ai danni dei Ducali. Nel complesso invece con Carlos Augusto in campo l'Inter ha ottenuto 2 vittorie in 3 partite, concedendo solamente 5 reti agli avversari, per un totale di 66,7% di vittorie in favore della propria squadra. Guarda caso, senza l'ex Monza nell'undici nerazzurro, Josep Martinez ha dovuto raccogliere 9 palloni dalla propria porta per una media negativa di 1,8 gol subiti in 5 gare.

Il rinnovo si avvicina

Giuseppe Riso, il suo agente, ha avuto di recente uno sfogo ("Sono i*******o") rivolto all'Inter che è arrivato alle orecchie della dirigenza nerazzurra, prontamente intervenuta per riallacciare i contatti e procedere verso una stretta di mano che porterebbe al prolungamento di contratto di Carlos Augusto: al momento il contratto del brasiliano scade nel 2028, ma entro Natale l'obiettivo è di estenderne la validità e ritoccare al rialzo lo stipendio. Due medaglie al valore per l'ex Monza. La volontà delle parti è quella di continuare insieme.