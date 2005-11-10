Carrick e lo United affondano (in attesa di Gasp), a Manchester torna il fantasma di Conte?

Già il clima prima della partita con il Como non era dei migliori. Anzi. La crisi di risultati - in Premier non vince dal 30 agosto -, i recenti sfoghi di Lisandro Martinez che hanno appesantito ulteriormente l'ambiente. E la posizione del tecnico Michael Carrick assai traballante sulla panchina. Dopo il 4-1 del Sinigaglia, ecco che il Manchester United finisce direttamente nel tritacarne delle critiche che a questo punto superano anche i confini inglesi.

Il nome di Conte resta

La stampa britannica - quasi in toto - porta avanti il processo contro il Manchester United da settimane. Dopo la disfatta di Champions League contro gli uomini di Fabregas, resta da capire adesso se arriveranno provvedimenti celeri per quanto riguarda un cambio di guida tecnica. Molti tifosi oltre d'Oltremanica invocano l'esonero, con un nome che più di altri torna prepotentemente d'attualità, ora che le cose sembrano precipitare vorticosamente: Antonio Conte.

La Juve e la pista inglese

Negli scorsi giorni a The Athletic, lo stesso Conte ha parlato chiaro, sottolineando di voler andare in un club con grande storia che abbia perso un po' lo splendore, per "ripulire quella storia e farla brillare di nuovo" e riportarlo a lottare per i titoli. Nel frattempo, si è scaldato anche il tema Juventus, una squadra in difficoltà per la quale viene naturale anche il solo accostamento con l'allenatore che già ha scritto pagine di storia da calciatore e anche sulla panchina bianconera. Ad ora, però, con una Juventus che non pare intenzionata ad affrontare l'ennesima rivoluzione, chissà che per Conte non possa riaprirsi la pista inglese.

Per Carrick arriva anche... Gasperini

"Futuro? Non so cosa accadrà", ha detto Michael Carrick dopo aver ammirato da vicino le magie di Nico Paz e compagni. Adesso per lo United arrivano due partite di Premier (Bournemouth e Chelsea) e poi sarà di nuovo Champions. Sapete dove? A Roma, contro Gasperini. Come Fabregas, uno dei clienti peggiori da affrontare in questo periodo.