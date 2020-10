Caso Suarez, la Juventus: "Quando verrà meno il segreto istruttorio forniremo tutti i dettagli"

La Juventus nel corso delle sue risposte agli azionisti è tornata a più riprese sul caso Suarez. Dopo aver dichiarato di non aver organizzato l'esame, la Juventus ha risposto anche a una domanda sulle implicazioni dell'avvocata Turco.

Questa la domanda dell'azionista: "La riorganizzazione dell'esame è stata affidata all'avvocata Turco e all'entourage di Suarez? Ma il 15 settembre, due giorni prima della prova, l'interesse per la Juventus nei confronti dell'uruguaiano è completamente scemato, forse per la consapevolezza che l'iter per ottenere la cittadinanza non sarebbe mai stato perfezionato entro il 5 ottobre, termine ultimo per presentare la rosa dei giocatori alla lieta?"

Questa la risposta della Juventus: "Non è stata affidata alcuna organizzazione dell'esame all'avvocato Turco. Quando verrà meno il segreto istruttorio sulla vicenda sarà possibile fornire ulteriori elementi a piena conferma del corretto operato degli avvocati e della Società".