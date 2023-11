Cassano: "La Juve ha vinto con merito, ma non faccio i complimenti ad Allegri: ha avuto culo"

Nel corso del consueto intervento alla BoboTv, l'ex attaccante Antonio Cassano ha parlato così della Juventus, vittoriosa la scorsa settimana contro il Verona e ora al secondo posto in classifica: "La Juventus ha vinto meritatamente, ma non voglio fare i complimenti all'allenatore, voglio vederla giocare con livello assoluto a Firenze perché a Milano e Bergamo ha giocato per lo 0-0. Poi quando va male prendi quattro gol dal Sassuolo. Allegri ha avuto culo, ha tolto i migliori in campo cioè Kean e Kostic e gli ha fatto gol il ragazzino, Cambiaso. Può darsi che se Kostic rimane non fa gol Cambiaso, quindi lì è anche fortuna".