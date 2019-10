Celtic-Lazio, le misure anti-razzismo. E c’è l’arbitro di Bulgaria-Inghilterra

Fonte: Inviato a Glasgow

Caso razzismo: il Celtic è stato informato dalla UEFA della pericolosità dell’incontro contro la Lazio. Ricordiamo che il prossimo incontro casalingo sarà giocato con un settore dello stadio chiuso per saluti romani da parte di alcuni tifosi. Il protocollo in caso di episodi simili nel corso della partita prevede:

1. Sospendere momentaneamente l’incontro e avvertire il pubblico invitandolo a mantenere una condotta civile.

2. In caso non funzionasse il primo avvertimento seguirà una seconda sospensione, i giocatori saranno portati fuori dal terreno di gioco e verrà dato un secondo avvertimento.

3. Se le intemperanze continueranno l’ultimo passo sarà quello di terminare l’incontro.

Una curiosità: l’arbitro dell’incontro sarà il croato Ivan Bebek, lo stesso di Bulgaria-Inghilterra, partita sospesa due volte a seguito dei continui cori razzisti dei sostenitori dei padroni di casa.