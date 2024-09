Christillin: "La 10 della Juve sta bene addosso Yildiz. Divertentissima la nuova Champions"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Evelina Christillin ha parlato della nuova Juventus allenata da mister Thiago Motta soffermandosi poi sui singoli: "Due nomi: Vlahovic e Locatelli - ha sottolineato la componente dell'esecutivo UEFA e grande tifosa bianconera -. Il modo in cui giocano fa capire che la situazione è cambiata. Poi Mbangula in campo per Douglas Luiz che è costato 50 milioni. Ho pensato: 'Motta provoca?'. No, ha scelto bene. E Savona, giovanissimo, valdostano come me: mi ha emozionato.

Chi mi emoziona? Yildiz, il 10 gli sta bene addosso. Viste le facce dei calciatori quando entrano in campo? Rilassati, sicuri. Prima avevano le stesse espressioni degli azzurri prima di Italia-Svizzera. Avevano paura. Se hai paura non vai lontano. In Europa? Tra le prime otto è difficile. Ai playoff ce la giochiamo, sarebbe un gran risultato. Abbiamo mentalità, giochiamo all’attacco, senza giochi tattici.

La nuova Champions? Divertentissima, tutti contro tutti, altro che Superlega. Un torneo che stupisce, cominciando dal video di presentazione con Ibra, Buffon, Del Piero, Figo e lo stesso 'algido' Ceferin che s’è messo in gioco, prendendosi in giro - ha concluso Evelina Christillin -. Oggi tra lui e la Juve il rapporto è tornato eccellente