Il CIES ha stilato ieri la classifica dei giocatori più costosi al mondo. Tra i giovani Under-20, quello con il prezzo di mercato più alto è Jadon Sancho, che straccia la concorrenza: l'esterno offensivo del Borussia Dortmund avrebbe un valore doppio rispetto a quello di Rodrygo Goes e Vinicius Junior, attaccanti del Real Madrid. Presenti anche Moise Kean (56,1 milioni) e Sandro Tonali (41,2).

Jadon Sancho (Borussia Dortmund): 168,9 milioni

Rodrygo Goes (Real Madrid): 87,1 milioni

Vinicius Junior (Real Madrid): 84,5 milioni

Callum Hudson-Odoi (Chelsea): 70,2 milioni

Moise Kean (Everton): 56,2 milioni

Ryan Sessegono (Tottenham): 51,2 milioni

Eduardo Camavinga (Rennes): 47,6 milioni

Erling Haaland (Borussia Dortmund): 44,4 milioni

Ozan Kabak (Schalke 04): 42,6 milioni

Sandro Tonali (Brescia): 41,2 milioni

Top transfer valuations for U20 big-5 league players: @Sanchooo10 ahead of @realmadrid 🇧🇷 duo! Access the data for all of the players on the @CIES_Football website ➡️https://t.co/x1RyLuFi9Z pic.twitter.com/xDyRPENYZZ

— CIES Football Obs (@CIES_Football) January 8, 2020