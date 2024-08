Clamoroso Danso, salta il passaggio alla Roma. Dal Lens: "Hanno interpretato le visite"

Niente trasferimento alla Roma per Kevin Danso (25 anni), difensore che i giallorossi di Serie A stavano prendendo dai francesi del Lens. E proprio il club di Ligue 1 ha emesso un comunicato ufficiale tramite i propri canali.

Ecco quanto si legge: "Kevin Danso rimane al Lens, si sono interrotte le trattative con la Roma dopo aver raggiunto l'accordo. Danso non si unirà a loro. La lunga interpretazione di una visita medica è stata la causa di questo trasferimento interrotto. Ora il club va interrogandosi sulle ragioni di fondo della mancata validazione di questo movimento per un giocatore attentamente monitorato e che ha inanellato stagioni con più di 30 partite sia sui campi francesi che internazionali. Manteniamo la massima fiducia nel nostro pilastro difensivo, avremo il piacere di sottoporlo a un adeguato protocollo prima di fargli vestire nuovamente i nostri colori".

Peraltro, non è la prima volta che Danso sembra in aria di unirsi a una squadra italiana salvo poi non riuscirci, visto che già un anno fa sembrava in orbita Napoli, salvo poi venir confermato dal Lens. Al suo posto la Roma si butterà ora su Tiago Djalo, in procinto di arrivare dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto.