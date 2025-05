Ufficiale Tottenham, cambi in vista: Werner rispedito al Lipsia, Danso riscattato. Hojbjerg è dell'OM

Timo Werner lascia il Tottenham al termine del suo prestito. Sbarcato nuovamente in Premier League ma dagli Spurs campioni d'Europa League nel gennaio 2024, l'attaccante tedesco di 29 anni è stato rispedito in Germania dopo una stagione ai minimi storici da un solo gol e 3 assist stagionali. Come spiegato dal comunicato ufficiale emesso dal club inglese, "l’attaccante Timo è arrivato in prestito semestrale dal Lipsia, prima di tornare per un secondo prestito valido per l’intera stagione 2024/25".

Non finisce qui, perché il Tottenham, come già annunciato da tempo, trasformerà il prestito di Pierre-Emile Hojbjerg al Marsiglia in trasferimento a titolo definitivo quest’estate, mentre "il prestito di Kevin Danso dal Lens diventerà un acquisto a titolo definitivo". Il difensore austriaco arrivato a titolo temporaneo dal club di Ligue 1 lo scorso febbraio, al momento della firma del contratto con gli Spurs aveva accordato ad un prestito con obbligo di riscatto per l'appunto scattato. L'ultima estate per altro saltò il suo trasferimento alla Roma sul più bello, quando già era accorso nella Capitale per non aver superato el visite mediche.

Il centrocampista danese di 29 anni invece è stato prelevato da Roberto De Zerbi in persona per rinforzare la linea mediana, riuscendo ad esprimere al massimo se stesso nel massimo campionato francese con 2846 minuti disputati, a corredo tre gol e quattro assist tra tutte le competizioni. E l'anno prossimo disputerà la Champions League con l'OM.