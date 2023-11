Cobolli Gigli contro De Laurentiis: "Nessuno vuole allenare il Napoli per colpa sua"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha usato parole forti nei confronti di Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La squadra era in una situazione confusionaria prima di queste gare e la responsabilità era anche sua. Ora mi sembra che le cose vadano meglio e il cambio di panchina lo vedo difficile, anche perché nessuno ci vuole andare".

Cobolli Gigli motiva così le sue affermazioni: "De Laurentiis ha detto di aver parlato con tantissimi allenatori che non sono voluti venire a Napoli e se ne pentiranno. Uno che fa delle dichiarazioni del genere deve considerare che poi gli allenatori stupidi non sono. Non è facile per un allenatore confrontarsi con un presidente che abbia una personalità così forte. La storia che De Laurentiis è entrato negli spogliatoi nell’intervallo è stata una strategia utile, ma se poi deve fare sempre così è giusto che prenda il patentino per allenare".