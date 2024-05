Inter, Marotta: "Rinnovo di Lautaro? Tutti i giocatori vogliono continuare con noi"

Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell'Inter, premiato nel corso della XXIX edizione del Premio Gentleman FairPlay, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal palco.

"Questo è un premio alla carriera, deve essere condiviso con tutte le squadre con cui ho lavorato e con tutti i miei collaboratori, persone squisite, professionisti che amano il loro lavoro e che hanno grande senso di appartenenza. Questi sono ingredienti importanti, ovviamente i giocatori sono gli attori protagonisti, ma per quanto riguarda la mia esperienza non ho mai visto una squadra vincere in campo senza avere alle spalle una squadra forte rappresentata dalla società. Sono orgoglioso di questo premio, lo voglio condividere con tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di realizzare il mio lavoro con tranquillità e grande passione".

Il rinnovo di Lautaro?

"Tra noi ed i nostri giocatori non ci sono grandi problemi, perché il comune denominatore è la voglia di continuare con noi. Questo è un grande valore che ci porterà, spero con tanta facilità, a raggiungere un accordo".