Ai microfoni di Radio Anch'io lo Sport, sulle frequenze di Radio Rai, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche del futuro di Federico Chiesa: "L'ho detto dal primo giorno: 'Chiesa rimarrà per almeno un anno'. Lui deve prendere la sua decisione, ma ancora non abbiamo parlato del suo futuro assieme. L'ho visto ieri sera, ha fatto una bella partita anche se non in perfette condizioni fisiche".