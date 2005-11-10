Commisso al Franchi per Fiorentina-Benevento: "Dobbiamo lavorare forte, con amore"

Stasera alle ore 21:15 la Fiorentina ospita il Benevento per il quarto trentaduesimo di Coppa Italia 2026/27. Parla il numero uno viola dal Franchi.

Nella giornata di ieri Giuseppe B. Commisso, presidente della Fiorentina, ha fatto il suo ritorno nel capoluogo toscano dagli Stati Uniti d'America e questa sera, per la sfida al Benevento valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, il numero uno del club viola è presente anche al Franchi.

Il presidente parla dallo stadio

L'arrivo allo stadio di Commisso è stato accolto da grandi applausi e da una lunga coda di tifosi che chiedeva lui foto e autografi fuori dallo stadio. Interpellato dal portale FirenzeViola.it, il presidente della Fiorentina ha rilasciato anche qualche rapida dichiarazione, proiettandosi alla stagione che per la sua squadra comincia ufficialmente questa sera: "La metto in questo modo: dobbiamo lavorare forte e farlo con amore per la Fiorentina".