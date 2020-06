Commisso rivela: "Anche Iachini ha avuto il virus. Resta? Vediamo come finisce la stagione..."

Nel corso della lunga conferenza stampa virtuale tenuta oggi per celebrare il suo primo anno da presidente della Fiorentina, Rocco Commisso ha parlato anche del lavoro di mister Beppe Iachini facendo una rivelazione: "Iachini mi ha impressionato, lavora molto. È stato malato in questi mesi e non lo sapevo, ha tutto il mio supporto. Futuro? Dobbiamo vedere cosa succede in questo finale di stagione, io chiedo all'allenatore e alla squadra di continuare il percorso che abbiamo lasciato senza scherzi, così da fare nuovi progetti", le sue parole sull'allenatore gigliato.