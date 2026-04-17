Como, Da Cunha: "Coppa Italia? Pensiamo partita dopo partita, oggi testa al Sassuolo"
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Il centrocampista del Como Lucas Da Cunha ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Sassuolo valevole per la 33^ giornata di Serie A.
State vivendo un sogno ad occhi aperti?
"Lo sappiamo, ma non pensiamo così. Pensiamo partita dopo partita, oggi pensiamo a questa".
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