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Sassuolo Femminile, in prestito dall'Inter arriva Fadda: "Qui per crescere"

Sassuolo Femminile, in prestito dall'Inter arriva Fadda: "Qui per crescere" TUTTOmercatoWEB
© foto di Luigi Gasia/TuttoNocerina.com
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
ieri alle 20:09Calcio femminile

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Sassuolo Femminile "comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dall’Inter, le prestazioni sportive della calciatrice Paola Fadda.

Centrocampista classe 2006, Fadda è cresciuta nel settore giovanile nerazzurro, con cui ha vissuto la sua prima esperienza in Serie A per poi vestire, nella scorsa stagione, la maglia del Cesena in Serie B. Nel suo percorso con la maglia azzurra ha rappresentato l’Italia nelle selezioni Under 17, Under 19 e, da quest’anno, Under 23, raggiungendo il quarto posto agli Europei Under 19 del 2025 e la qualificazione al Mondiale Under 20.

Benvenuta in neroverde, Paola!".

Hanno fatto seguito, sempre ai canali ufficiali del club, le sue prime parole in neroverde: "Ho scelto il Sassuolo per il progetto di crescita, la serietà della Società e la possibilità di mettermi alla prova in un contesto di Serie A con una squadra ambiziosa. Voglio continuare a crescere, dimostrare il mio valore e mettere sempre cuore e grinta al servizio della squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo e difendere questa maglia insieme alle mie compagne”.

Per cronaca, anche la nota della compagine milanese: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Paola Fadda: la centrocampista classe 2006 si trasferisce al Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027".

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