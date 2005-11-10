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Pineto, dal Sassuolo arriva in prestito Corradini: "Ripagherò la fiducia della società"

Pineto, dal Sassuolo arriva in prestito Corradini: "Ripagherò la fiducia della società" TUTTOmercatoWEB
Claudia Marrone
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Claudia Marrone
Oggi alle 19:47Serie C

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Pineto "comunica di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore Francesco Corradini.

Marchigiano, classe 2005, proveniente dal Sassuolo e cresciuto nel settore giovanile neroverde, Corradini nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Pontedera.

Benvenuto a Pineto, Francesco!".

Ai canali ufficiali del club, hanno fatto seguito le sue prima parole dopo la firma: "Sono molto felice di iniziare questa esperienza con il Pineto. Darò il massimo per farmi trovare pronto e ripagare la fiducia della società. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff e di impegnarmi al massimo per questi colori".

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