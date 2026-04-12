Como, Diao dopo l'intervallo: "Continuiamo come nel primo tempo, proviamo a vincere"
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L'attaccante del Como Assane Diao ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro l'Inter.
Il piano del secondo tempo?
"Lo stesso della prima metà, così proviamo a vincere la partita".
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