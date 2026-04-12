Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como, Diao dopo l'intervallo: "Continuiamo come nel primo tempo, proviamo a vincere"

Como, Diao dopo l'intervallo: "Continuiamo come nel primo tempo, proviamo a vincere"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:48Serie A
Paolo Lora Lamia

L'attaccante del Como Assane Diao ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match contro l'Inter.

Il piano del secondo tempo?
"Lo stesso della prima metà, così proviamo a vincere la partita".

Articoli correlati
Inter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudetto... Inter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudetto
Serie A, la classifica aggiornata: l’Inter si cuce mezzo scudetto e fa felice anche... Serie A, la classifica aggiornata: l’Inter si cuce mezzo scudetto e fa felice anche la Juventus
Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto... Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina
Altre notizie Serie A
Inter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudetto... TMWInter, inizia il countdown: calendari a confronto e quando può vincere lo scudetto
Serie A, la classifica aggiornata: l’Inter si cuce mezzo scudetto e fa felice anche... Serie A, la classifica aggiornata: l’Inter si cuce mezzo scudetto e fa felice anche la Juventus
Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto... Il Como ci crede fino alla fine, ma l'Inter ne ha di più: 4-3 al Sinigaglia, lo scudetto si avvicina
Il Como la riapre su rigore, l'Inter protesta. Marelli: "È Nico Paz a colpire Bonny"... Il Como la riapre su rigore, l'Inter protesta. Marelli: "È Nico Paz a colpire Bonny"
Assist all'esordio dal 1' per Elphege: "Avevo un buon feeling, sono consapevole di... Assist all'esordio dal 1' per Elphege: "Avevo un buon feeling, sono consapevole di me stesso"
Contatto Bonny-Nico Paz, il VAR richiama Massa: è calcio di rigore. Da Cunha firma... Contatto Bonny-Nico Paz, il VAR richiama Massa: è calcio di rigore. Da Cunha firma il 3-4
Genoa, Malinovskyi fra presente e futuro: e si discute il rinnovo. La situazione TMWGenoa, Malinovskyi fra presente e futuro: e si discute il rinnovo. La situazione
Barella, scintille con i tifosi del Como: saluti e sorrisi ironici con il gesto della... TMWBarella, scintille con i tifosi del Como: saluti e sorrisi ironici con il gesto della mano
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Boga bomber il regalo di Spalletti alla Juve. Milan, la zona Champions è a rischio, Leao deve essere ceduto. Zaniolo merita Nazionale e un club da scudetto. Gasp e Ranieri, uno è di troppo
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Conte: "Nazionale? Non ho dato alcuna disponibilità. Ho ancora un anno, parlerò con ADL"
Immagine top news n.1 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 32^ giornata di campionato
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: Lecce e Cremonese a braccetto, domani la Fiorentina può andare a +8
Immagine top news n.3 Il Dall'Ara torna a sorridere: il Bologna stende 2-0 il Lecce nel segno di Orsolini
Immagine top news n.4 Nella foto Scudetto dell'Inter c'è anche il Parma di Cuesta. Imbattuto contro Napoli e Milan
Immagine top news n.5 Napoli, Conte sullo Scudetto: "Il sogno è ardito, ma non si è spento. Dipende dall'Inter"
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: che assist per l'Inter, Napoli ora a -6 con una partita in più
Immagine top news n.7 McTominay risponde a Strefezza, ma al Napoli non basta: 1-1 a Parma. E l'Inter sorride
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le idee chiarissime del Como e di Cesc Fabregas sul futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 "Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo. Ma occhio all'Inter". Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Spalletti come Allegri: vuole un instant team per vincere subito con la Juventus
Immagine news podcast n.3 Richard Rios primo grande obiettivo del Napoli: costi e retroscena. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.4 Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno gli equilibri con Comolli?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, ora comanda Spalletti. Conte in Nazionale con Malagò"
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Juve, Spalletti andava rinnovato prima. Inter, Lautaro assenza pesante"
Immagine news Serie A n.3 Garbo: "Roma, ingiusto pretendere da Gasperini la Champions al primo anno"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Il Como la riapre su rigore, l'Inter protesta. Marelli: "È Nico Paz a colpire Bonny"
Immagine news Serie A n.2 Assist all'esordio dal 1' per Elphege: "Avevo un buon feeling, sono consapevole di me stesso"
Immagine news Serie A n.3 Contatto Bonny-Nico Paz, il VAR richiama Massa: è calcio di rigore. Da Cunha firma il 3-4
Immagine news Serie A n.4 Genoa, Malinovskyi fra presente e futuro: e si discute il rinnovo. La situazione
Immagine news Serie A n.5 Barella, scintille con i tifosi del Como: saluti e sorrisi ironici con il gesto della mano
Immagine news Serie A n.6 Dumfries fa 100: Inter in tripla cifra di gol per la settima stagione consecutiva
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Stillitano duro: "Errori evidenti, ma si va avanti con Roberts"
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Bisoli: "Ora è la mia squadra. Abbiamo avvicinato i playout"
Immagine news Serie B n.3 Benevento, ag. Salvemini: "Senza l'infortunio sarebbe arrivato a 20 gol"
Immagine news Serie B n.4 Samp, brilla la stella di Begic: arrivato a gennaio, lo sloveno ha portato un cambio di passo
Immagine news Serie B n.5 Reggiana-Carrarese 2-0, le pagelle: Portanova e Bertagnoli svettano, Finotto opaco
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la Reggiana piega la Carrarese: finisce 2-0, decidono Portanova e Bertagnoli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Cosenza, Palmieri: "Gruppo unito, possiamo arrivare lontano. Certo di poter dare il mio contributo"
Immagine news Serie C n.2 Campobasso, Zauri: "Buon punto, ma serve più lucidità sotto porta"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, spunta un 'mister X' per la possibile salvezza del club
Immagine news Serie C n.4 Bari, Mantovani: "Servono punti e realismo, ma restiamo in corsa"
Immagine news Serie C n.5 Quindici anni di gloria, ma ora è di nuovo Serie D. Pontedera, che bel guaio è stato fatto!
Immagine news Serie C n.6 Serie C, vince il Trento, il Ravenna manda il Pontedera in D. Aggancio Arezzo in vetta
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Como-Inter, lariani a caccia dell'impresa: contro i nerazzurri non vincono dal 1985
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Crystal Palace-Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia W., il Mondiale passa dalla Serbia. Oliviero: "Metteremo in campo tutto il nostro cuore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Italia, Durante lascia il ritiro di Coverciano: al suo posto convocata Gilardi del Como Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile
Immagine news Calcio femminile n.4 Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"
Immagine news Calcio femminile n.5 Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza
Immagine news Calcio femminile n.6 Italia femminile per la prima volta a Pisa: contro la Serbia si gioca alla Cetilar Arena
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Tom Rosati, il sergente di ferro con quelle mani che sembravano incudini. La sberla a Cozzella Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Antonio Conte nuovo CT della Nazionale? Assolutamente d’accordo…