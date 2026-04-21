Como, Diego Carlos: "Inter grandissimo avversario, ma possiamo anche vincere"

Diego Carlos, difensore del Como, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset a pochi minuti dalla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter: "Momento molto speciale, non solo per me ma per tutto il club. Abbiamo un grandissimo avversario, ma sappiamo quello che dobbiamo fare e che possiamo anche vincere".