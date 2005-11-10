Como, Fabregas tentato da Liberali: possibile esordio da titolare contro la Fiorentina

La sconfitta con il Feyenoord è stato un errore di percorso, ma è arrivato il momento per il Como di ricorrere alle rotazioni. Senza Moise Kean e Assane Diao, Cesc Fabregas comincerà a cambiare qualche pedina dal primo minuto e, secondo quanto riferito da Sky Sport, dovrebbe cominciare proprio dalla trasferta con la Fiorentina.

Grande occasione

Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, il tecnico dei lariani starebbe seriamente pensando di schierare titolare Mattia Liberali contro la Fiorentina. Il trequartista di 19 anni è entrato bene nel finale della trasferta del De Kuip, al netto della sconfitta per 3-2 del Como, così Fabregas vorrebbe lanciarlo dall'inizio per cogliere di sorpresa la Fiorentina. Per l'ex Catanzaro e Milan sarebbe la prima apparizione da titolare con la maglia biancoblù dal suo arrivo in estate, in seguito all'investimento da 6 milioni di euro operato dal ds Ludi. L'occasione che stava aspettando con impazienza, dopo appena 25 minuti concessi in Serie A e 11 minuti disputati in Champions League.

Le ultime sulla formazione

Per il resto dell'undici anti-Fiorentina, Marc-Oliver Kempf dovrebbe rilevare Jacobo Ramon - finora mai a riposo nelle 8 apparizioni stagionali e 720 minuti totali. Un occhio di riguardo verrà dato anche al match casalingo con il Manchester United (mercoledì 21 ottobre), per questo dovrebbe partire dal primo minuto anche Maxence Caqueret e non Martin Baturina largo a sinistra. Jesus Rodriguez, subentrato male a Diao in Champions contro il Feyenoord, dovrebbe cominciare fuori.