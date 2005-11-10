Liberali: "A Catanzaro anno bello ma difficile". Poi scherza su Cisse: "Ti risponde dopo tre giorni"

Mattia Liberali, centrocampista offensivo del Como, è stato convocato in nazionale maggiore per la prima volta insieme al suo ex compagno di squadra ai tempi del Catanzaro, Alphadjo Cisse. Liberali, intervenuto a Coverciano in conferenza stampa, ricorda l'esperienza della passata stagione al Catanzaro e parla anche di Cisse, quest'anno esploso definitivamente con il Milan:

Pregi e difetti di Cisse?

"Se gli scrivi risponde dopo tre giorni... Vive nel suo mondo, lui sa isolarsi e questo può essere anche un pregio".

Che anno è stato lo scorso al Catanzaro?

"All'inizio io e Cisse giocavamo insieme, poi lui s'è fatto male. È stato un anno bello ma difficile all'inizio, i primi mesi erano complicati. Ma in quel periodo bisogna lavorare ancora di più e alla fine i frutti sono stati raccolti. E' stato solo l'inizio".

Aquilani?

"Mi dispiace per l'esonero, lo scorso anno mi ha aiutato tantissimo. In questi giorni gli scriverò, mi dispiace non sia riuscito a lasciare il segno al Sassuolo".