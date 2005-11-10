Simpatica intervista di Mattia Liberali rilasciata a Sportweek nel raccontarsi tra il passato al Milan, il prestito al Catanzaro e lo sbarco al Como di Cesc Fabregas. A proposito del tecnico catalano, se dovesse mai trovare dei pregi del classe 2007, direbbe "l’umiltà, la voglia di lavorare". Quanto ai difetti, non c'è dubbio: "Parlo tanto, faccio molto casino. Prima avrebbe detto la barba, per fortuna adesso l’ho tagliata. Magari commenterebbe come mi vesto (ride, ndr)".

Dove crescere

Guardandosi dentro invece l'ex giocatore rossonero ha confidato ciò in cui dovrebbe migliorare: "Il difetto è che sono testardo. Ascolto, sì, però molte volte faccio comunque di testa mia". Sui lati positivi incarnati invece: "Un pregio è che mi metto sempre in discussione, non mi piace trovare scuse, cerco di lavorare il più possibile".

E se...

Con una passione smisurata per il disegno, grazie alla mamma, pensando al Como ha suggerito un'idea curiosa: "I miei disegni non riguardano mai il calcio, anzi tutt’altro. Disegno per staccare la spina. Però ecco, se vinciamo qualcosa potrei farne uno... Promesso". Il riferimento va a un eventuale trofeo al termine della stagione, chissà tra Coppa Italia, Scudetto e Champions League a cosa aspira Liberali.