"Ho messo sette chili di muscoli, ma devo metterne su ancora. La differenza quando gioco la sento molto, soprattutto nei contrasti con gli altri giocatori". Sintetizza così il suo primo anno in Serie A, al Como, Mattia Liberali in un'intervista a SportWeek per rendere l'idea di quanto possa cambiare il livello dalla cadetteria visto l'anno passato al Catanzaro.

No al Milan per il Como

"Sinceramente non avevo percepito le motivazioni da parte del Milan. A Catanzaro mi sono dovuto mettere più in discussione, mi è servito tanto per guardarmi dentro, conoscermi", ha detto il fantasista biancoblù riguardo il prestito nel club calabrese della passata stagione. La scelta del Como in estate viene chiarita invece: "Ero onorato dell’interesse del Milan, avevo ricevuto anche dei messaggi da parte della dirigenza, figure importanti della società. Però, insieme al mio procuratore Alessandro Lucci, ho scelto fin dall’inizio di andare al Como per crescere gradualmente: la decisione era già stata presa. E l’avevo presa al mille per mille, senza ripensamenti. In questi anni ho capito che le scelte devi prenderle tu e tu soltanto. Puoi farti consigliare, certo, ma l’ultima parola deve essere la tua".

L'allenatore catalano

Anche Cesc Fabregas ha avuto un peso nella firma con il club lariano: "Ci siamo parlati, ma c’è stato poco da dire. È stato sufficiente guardare la squadra, lo stile di gioco: credo si sposi bene con le mie caratteristiche. Como è una realtà giovane, fatta di ragazzi umili ma ambiziosi, tutti con la testa sulle spalle. E questo sta facendo sì che tutti i cittadini si stiano affezionando alla squadra", ha concluso Liberali.