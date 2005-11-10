Como, Liberali: "In questa squadra non esistono vice o alter ego. Possiamo giocare tutti"

Mattia Liberali, attaccante del Como autore del suo primo gol in maglia lariana contro la Fiorentina, ha parlato dopo la gara a Sky Sport. Queste le sue parole: "Questa è senza dubbio una giornata bellissima. Sono felice di aver timbrato subito alla prima da titolare e sono felice per la squadra. Abbiamo ottenuto una vittoria non semplice".

Come la sta aiutando Fabregas?

"Mi sta aiutando lasciandomi sereno. Anche oggi prima della partita non mi ha detto niente e mi ha lasciato tranquillo. Sa che io sono un ragazzo così e poi quando entro in campo cerco di divertirmi e di fare il massimo".

In tanti pensavano che il suo ruolo potesse essere quello di vice Nico Paz, ma oggi avete dimostrato di poter giocare tranquillamente insieme. È così?

"Io credo che nella nostra squadra non ci siano vice o alter ego. Tutti possiamo giocare in un bel po' di ruoli e questa è la nostra forza. Dobbiamo dare il massimo sempre, ovunque ti metta il mister".

I giovani italiani stanno facendo molto bene. State rispondendo a chi dice che in Italia non ci sia talento?

"Non rispondiamo a nessuno perché non ci interessa. Vogliamo migliorare e sono contento per tutti: Raimondo, Cisse, Lulli, Camarda e tutti gli altri. Io penso soprattutto al Como, poi alla Nazionale".