Como, operazione in uscita: Marlon Mustapha agli austriaci dell'Altach

Operazione in uscita per il Como. Nello specifico Marlon Mustapha, attaccante classe 2001 reduce dai primi mesi della stagione in prestito al Greuther Furth in Germania, passa all'SC Altach, squadra della Bundesliga austriaca. Questa la nota della società lariana:

"Como 1907 comunica la cessione a titolo temporaneo del calciatore Marlon Mustapha all’SC Rheindorf Altach, squadra della Bundesliga austriaca.

In bocca al Lupo Marlon!".

Marlon Mustapha has joined SC Rheindorf Altach on loan until the end of the season. The club competes in the Austrian Bundesliga.

Good luck, Marlon!

— Como1907 (@Como_1907) February 5, 2025