Ufficiale Como, ceduto l'austriaco Marlon Mustapha in prestito con opzione al Greuther Furth

"Como 1907 comunica la cessione a titolo temporaneo con opzione del calciatore Marlon Mustapha al Greuther Fürth. A Marlon il più grosso in bocca al lupo per la stagione". Questo il comunicato con cui il club lariano ufficializza la cessione in prestito dell'attaccante austriaco classe 2001.

Cresciuto calcisticamente in patria nelle giovanili di Nussdorfer AC, Red Star Penzing e Salisburgo, nel 2018 viene acquistato dal Mainz, che lo aggrega al proprio settore giovanile, nel 2020 viene promosso in prima squadra, ma non riesce ad esordire. Così, nell'estate del 2021 viene ceduto in prestito all'Admira Wacker Mödling. A fine prestito fa ritorno al Mainz, in cui milita per un anno; il 12 luglio 2023, viene ceduto a titolo definitivo al Como, in Serie B. Tuttavia coi lombardi trova poco spazio e, il 29 gennaio 2024, viene ceduto in prestito al Fortuna Düsseldorf (11 presenze complessive). Ora la nuova avventura, sempre il Germania.