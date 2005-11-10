Il Como parla anche italiano: gol a giro di Liberali, alla prima da titolare. E Fabregas sorride

Alla nona partita del Como tra campionato ed Europa, Cesc Fabregas si è deciso. L'allenatore dei lariani ha concesso ad un "nuovo" innesto italiano di entrare a far parte del suo undici titolare, in una partita delicata come quella del Franchi contro la Fiorentina. A tre giorni e mezzo di distanza dalle fatiche di Champions League.

Al primo colpo in buca

Fa sorridere pensarlo, ma è andata proprio così: alla prima maglia da titolare ricevuta da Fabregas, Mattia Liberali è andato subito a segno. Un gol di assoluta fattura, a giro e di mancino sul secondo palo, dopo aver scartato Viery con un controllo apposito. La parabola a terminare sul secondo palo per superare De Gea il risultato finale. Mentre il classe 2007, originario di Lissone, si lascia una volta per tutte alle spalle il passato al Milan e pensa solo al presente nel Como: "Penso di aver avuto le idee chiare fin da subito, il mister mi ha parlato tanto ma sapevo di voler venire qui. Sto lavorando tanto e voglio migliorare per fisico e fiato. Voglio restare lì e mi voglio adattare alla categoria". Non una rete casuale quella del 19enne, ma la sua prima in carriera in Serie A.

La benedizione di Fabregas

Il gol di Liberali ha dato l'impulso ideale al Como di completare la vittoria per 3-1 (Nico Paz e Douvikas gli altri due marcatori). Nel post-partita Fabregas ha speso parole al miele per Liberali, autore del momentaneo 1-0: "Con Mattia abbiamo preso un grandissimo giocatore di calcio. Sta migliorando, non si può sempre giocare perché nel suo ruolo siamo in tanti ma sa fare la differenza. Lui è un conoscitore di calcio, non ha paura di giocare", ha sottolineato il suo allenatore. "Nel suo ruolo ci sono Baturina, Nico Paz, Caqueret, Diao, Addai e alcune volte dobbiamo trovare spazio per tutti. Ha giocato con personalità, non stava neanche bene e il ragazzo ha risposto bene. Poi si può vincere o perdere, ma la prestazione è importante e la personalità c'è stata. Ci sarà ancora tempo per dimostrare, come Diao che ha segnato e purtroppo si è fermato per infortunio. Quando l'allenatore ti dà fiducia, il giocatore deve dimostrare".