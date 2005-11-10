Ufficiale
Cavese, Aurino scende in Serie D: passa in prestito secco al Siracusa
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È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Cavese comunica "di aver ceduto al Siracusa Calcio, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2027, le prestazioni sportive del centrocampista Giovanni Aurino.
Al classe 2005, l’augurio di raggiungere i traguardi prefissati nella sua nuova avventura".
Ha fatto ovviamente eco anche il comunicato del club siciliano: "Siracusa Calcio 1924 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla Cavese il diritto alle prestazioni sportive di Giovanni Aurino
• Centrocampista classe 2005, nelle ultime due stagioni ha giocato in Serie D con Valmontone e Pompei dopo la trafila nel settore giovanile di Juventus e Spal".
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