Ufficiale Zinedine Zidane è il successore di Didier Deschamps: la panchina della Francia è sua

La Francia riparte da Zinedine Zidane. La Federcalcio francese ha ufficializzato in conferenza stampa la nomina dell'ex fuoriclasse dei Bleus come nuovo commissario tecnico della nazionale, affidandogli il compito di aprire un nuovo ciclo dopo quattordici anni di gestione Didier Deschamps.

Una scelta dal forte valore simbolico e sportivo: Zidane torna nella casa che lo ha consacrato leggenda, questa volta non più da protagonista in campo ma dalla panchina. Sarà lui il successore dell'uomo con cui ha condiviso il trionfo più importante della storia del calcio francese: Deschamps era il capitano della Francia campione del mondo nel 1998, mentre Zidane fu il grande protagonista della finale contro il Brasile con una doppietta allo Stade de France.

L'eredità che raccoglie è pesantissima. Deschamps lascia una nazionale abituata a vincere, capace di conquistare il Mondiale 2018, arrivare in finale nel 2022 e restare ai vertici del calcio mondiale per oltre un decennio. Una continuità difficile da replicare, che mette immediatamente Zidane davanti alla sfida più importante della sua carriera da allenatore.

La dichiarazione di Philippe Diallo, presidente della Federazione francese, seduto in conferenza insieme a Zidane: "È un momento eccezionale quello che stiamo vivendo questa mattina. Sono quasi 14 anni che la FFF non si trovava nella situazione di dover scegliere un nuovo commissario tecnico. Un momento speciale anche per la persona che ho al mio fianco oggi. Ma prima voglio rendere omaggio al lavoro svolto da Didier Deschamps: per 14 anni ha portato la nostra nazionale ai vertici, risollevando l'immagine della Francia e restituendo a questa squadra risultati e prestigio sportivo. Nel momento in cui si conclude questo ciclo, è importante riconoscere tutto ciò che è stato fatto".

Diallo ha poi raccontato il percorso che ha portato alla scelta del nuovo commissario tecnico: "Quando, nel gennaio 2025, Didier Deschamps ha annunciato che non avrebbe proseguito la sua missione, mi sono trovato davanti a una situazione inedita. Ho dovuto individuare la soluzione migliore per permettere al calcio francese di proseguire questa fase d'oro attraverso l'apertura di un nuovo ciclo. Quando è iniziata questa riflessione, ho preso un impegno: avevo detto che la Federazione sarebbe stata pronta al momento opportuno. Quel momento è arrivato e la FFF è pronta". Sul rapporto con Zidane e sulla scelta del nuovo CT, il presidente federale ha aggiunto: "Ho incontrato Zinedine nel febbraio 2025. Da quel momento ci siamo visti più volte per costruire gradualmente il suo arrivo. È stato l'incontro tra due volontà. Zidane è una leggenda del calcio francese e da molti anni aveva fatto sapere che uno dei suoi sogni era guidare la nazionale. Così, molto rapidamente siamo riusciti a trovare gli accordi che ci permettono oggi di essere qui davanti a voi. Dopo aver consultato questa mattina il Comitato esecutivo della FFF e aver sottoposto la candidatura di Zidane, ho il privilegio, il grande onore e la grande emozione di annunciare che Zinedine Zidane sarà il prossimo commissario tecnico dei Bleus per i prossimi quattro anni, fino al Mondiale del 2030".

Diallo ha poi spiegato i tempi dell'accordo: "Il contratto entrerà in vigore il prossimo 1° agosto e, in accordo con il nuovo selezionatore, Zidane presenterà il suo intero staff all'inizio di settembre". Il presidente della FFF ha infine sottolineato il valore simbolico della scelta: "Affido le redini della nazionale francese a una delle più grandi leggende della nostra storia. Da allenatore ha dimostrato l'immensità del suo talento e delle sue competenze. Per la Federazione si apre un nuovo ciclo e abbiamo la grande fortuna di vivere questa coincidenza perfetta, questo allineamento di circostanze, affinché una leggenda possa continuare a scrivere la propria storia con i Bleus".