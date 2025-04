Conceição: "Errori incredibili, siamo entrati male. Gimenez e Abraham? Non ci ho parlato"

Sérgio Conceição, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il pareggio in rimonta contro la Fiorentina: "L'approccio alla partita non è stato buono, abbiamo fatto degli errori incredibile e questo non riguarda l'aspetto tecnico. Nel derby abbiamo fatto bene per tutti e novanta minuti mentre oggi siamo entrati male, dopo c'è stata una buona risposta ma così non è facile. I primi 20-25 minuti sono stati veramente brutti, dopo diventa tutto più difficile: si cerca di fare qualcosa per aiutarli ma il discorso sta diventando ripetitivo".

Come si spiega questo atteggiament0?

"Questo è un lavoro anche mio e del mio staff, abbiamo giocato grandi partite da quando sono arrivato come in Supercoppa. Dopo dieci minuti prendi due gol su errori non forzati dall'avversario e così salta quello che è il nostro piano. Noi ci prepariamo per contrastare l'ampiezza della Fiorentina con Parisi o Gosens ma per arrivare sul pallone dovevamo essere più aggressivi, dobbiamo lavorare di più sul piano mentale che non sulla preparazione della partita o sulla qualità individuale dei calciatori".

Come stanno Gimenez e Abraham?

"Con Santi e Tammy non ho ancora parlato e neanche coi dottori".

Si aspettava uno Jovic così?

"Luka sta lavorando molto bene da quando sono qua. Ha fatto uno sforzo per uscire dalla sua comfort zone, perché ha una qualità incredibile nel chiudere l'azione ma come squadra abbiamo bisogno anche di altre cose, adesso si sente bene e lo spazio che sta ottenendo è meritato".