Contatto Champions: Roma e Juventus alla prova del nove

vedi letture

Ci sono partite che pesano più di altre, anche quando non valgono un titolo. Roma-Juventus, nel cuore della trentunesima giornata di Serie A, è una di quelle sfide che raccontano più del semplice risultato: è storia, tensione, ambizione. Stasera all’Olimpico, alle 20.45, si affrontano due squadre divise da tre punti e da visioni molto diverse di calcio e di futuro.

La Roma arriva come una squadra che ha ritrovato fiducia e fame. Sette vittorie consecutive — nessuno come i giallorossi in Serie A — raccontano di un gruppo compatto, concreto ma anche leggero, che sogna la zona Champions partendo dal sesto posto e da una solidità che parla chiaro: 45 gol fatti, 30 subiti.

La Juventus, invece, è una squadra che cerca ancora il suo equilibrio. Dopo due sconfitte è tornata a vincere con Tudor, ma la continuità è un nodo irrisolto. Con 55 punti, 46 gol segnati e la seconda miglior difesa del campionato (28 reti al passivo), i bianconeri restano una mina vagante, capaci di colpire anche in trasferta, dove finora hanno raccolto 24 punti in 14 gare.

I numeri dicono che la Roma in casa è solida (31 punti in 15 partite), mentre la Juve in trasferta resta pericolosa ma meno continua. I precedenti storici premiano i bianconeri (86 vittorie su 181 sfide), ma l’Olimpico resta un campo insidioso: 33 le vittorie interne romaniste.

Sul piano personale, sarà una sfida di nervi anche in panchina. Tudor, con la sua proverbiale gestione del risultato, dovrà vedersela con un Ranieri che sta riscrivendo con entusiasmo e idee l’identità romanista. Quindi se è vero che Roma-Juventus è ‘solo’ una partita, in cui in ballo ci sono ‘solo’ tre punti, stasera il campo dirà ‘solo’ chi è arrivato a questo punto del percorso con la giusta fame di vittoria.