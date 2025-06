De Bruyne al Napoli, Borghi: "Fisico? Discorsi secondari, è un campione indiscutibile"

Il giornalista Stefano Borghi è intervenuto al podcast Cronache di Spogliatoio ed ha parlato anche dell'arrivo di un fuoriclasse come Kevin De Bruyne al Napoli in questa sessione di calciomercato estivo.

Nessun dubbio per lui sulla bontà dell'affare degli azzurri, che in questo modo hanno rilanciato ulteriormente le proprie ambizioni per difendere il Tricolore da poco vinto: "De Bruyne è un grande colpo per il Napoli e per il nostro campionato" - le sue parole - ". Arriva un campione indiscutibile. E' la chiara dimostrazione di come il Napoli, essendo riuscito a vincere lo scudetto, a trattenere Antonio Conte, avendo la possibilità di fare un mercato roboante, sia già la favorita per la prossima stagione".

Poi ha aggiunto anche sui dubbi che qualcuno potrebbe avere, legati all'età del giocatore non più verdissima ed agli stop di quest'anno: "De Bruyne vedremo come si adatterà al calcio italiano e che continuità fisica potrà offrire, tutti discorsi secondari rispetto al fatto che è un campione. Il Napoli con lui crescerà nel quotidiano, in ogni allenamento. Uno come lui alza l'asticella di tutto".