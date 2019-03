© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte e l'Inter, sempre più vicini. Stando a quanto rivela Tuttosport già in prima pagina, non ci sono più avversari a ostacolare il matrimonio tra il tecnico italiano e i nerazzurri, già promessi sposi un paio di anni fa quando la Beneamata decise poi di affidarsi a Luciano Spalletti. Solo il Milan potrebbe mettersi di mezzo, secondo il quotidiano torinese, tra l'Inter e l'ex ct, in caso di addio a Spalletti nella prossima estate.