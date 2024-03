Cristante: "De Rossi? Al bar mi scappa un Daniele... Io a Roma per sempre"

vedi letture

"Ringrazierò sempre Daniele, che mi nominò come esempio durante la conferenza di addio alla Roma da giocatore". Bryan Cristante, intervistato dal Corriere dello Sport, parte da lontano per racconterei rapporto con Daniele De Rossi: "D allenatore sta facendo delle cose incredibili. E non era scontato, visto il contesto difficile".



Quando gli parla, come lo chiama?

"Mister. Ma se prendiamo un caffè al bar, magari scappa di chiamarlo Daniele".

De Rossi deve restare?

"Stiamo andando bene, sì".

E Cristante si vede per sempre a Roma?

"Nella testa questa idea c’è. Ho ancora tre anni di contratto e qui la società sta costruendo una strada giusta. Unendo tutti i puntini della storia possiamo accorgerci di avere un grande potenziale".