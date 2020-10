Da Chiesa a Callejon: tutti i trasferimenti della Fiorentina

Finale di mercato decisamente scoppiettante, quello che ha visto protagonista la Fiorentina. Nelle ultime 24 ore di trattative, infatti, la società di Rocco Commisso ha chiuso fra entrate e uscite addirittura 5 operazioni. Titoli e attenzioni se l'è prese tutte Federico Chiesa, passato alla Juventus con la fantasiosa formula del prestito biennale oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni. Per una cifra totale che al terzo anno potrebbe raggiungere i 60 milioni di euro. Al suo posto ecco José Callejon, ma la curiosità riguarda anche il neo difensore Lucas Martinez Quarta.

Le operazioni in entrata

Josè Maria Callejon (A) (Napoli) SVI

Antonio Barreca (D) (Monaco) PRE

Martínez Quarta (D) (River Plate) DEF

Borja Valero (C) (Inter) SVI

Giacomo Bonaventura (C) (Milan) SVI

Sofyan Amrabat (C) (Hellas Verona) FP

Le operazioni in uscita

Federico Chiesa (A) (Juventus) DEF

Federico Ceccherini (D) (Hellas Verona) PRE

Kevin-Prince Boateng (C) (Monza) DEF

Bobby Duncan (A) (Derby County) DEF

Luca Ranieri (D) (Spal) PRE

Bryan Dabo (C) (Benevento) DEF

Marco Benassi (C) (Hellas Verona) PRE

Riccardo Sottil (A) (Cagliari) PRE

Szymon Żurkowski (C) (Empoli) PRE

Aleksa Terzic (D) (Empoli) PRE

Kevin Diks (D) (Aarhus) PRE

Cyril Théréau (A) SVI

Jacob Rasmussen (D) (Vitesse) PRE