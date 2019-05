Da Spalletti a Gattuso, tutte le dichiarazioni della vigilia del 38° turno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Si chiuderà domani il campionato di Serie A 2018/2019 con la 38a giornata in calendario. Gli occhi saranno tutti inevitabilmente puntati sulle gare delle 20:30, sia in chiave salvezza che in chiave Europa. I campi più caldi saranno sicuramente quelli di Firenze (Fiorentina-Genoa) e Milano (Inter-Empoli), ma occhio anche ad Atalanta-Sassuolo, Roma-Parma e SPAL-Milan. Di seguito il programma della giornata e le dichiarazioni rilasciate dai vari allenatori nelle conferenze stampa di vigilia:

15:00 Torino-Lazio

18:00 Sampdoria-Juventus

20:30 Atalanta-Sassuolo

20:30 Cagliari-Udinese

20:30 Fiorentina-Genoa

20:30 Inter-Empoli

20:30 Roma-Parma

20:30 SPAL-Milan

