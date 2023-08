Dalla Christensen-dance ai video da Super Saiyan: Fiorentina, ecco l'Avvoltoio di Kerteminde

Il rebus è risolto, Oliver Christensen sarà il nuovo portiere della Fiorentina. L'estremo difensore sarà acquistato dall'Hertha Berlino, club retrocesso nella stagione appena conclusa in Budesliga II, per 5 milioni di euro più bonus e affiancherà Terracciano. Il preferito era Grabara, ma il Bayern Monaco ha messo gli occhi su di lui e complicato i piani. Il danese però non è un ripiego, ma un profilo che garantisce affidabilità, reattività, nonostante il metro e novanta di altezza, e anche capacità di lettura, che gli consentono di guidare al meglio il reparto arretrato da dietro.

L'interesse di De Zerbi, il soprannome e il percorso in Germania

Non c'erano solo i viola di Commisso, anche il Brighton si era interessato e la Premier League si sa, è un campionato che attira tutti, giovani e non solo. Il progetto Fiorentina però è stato sposato anche perché Italiano è un tecnico che sa valorizzare al meglio i talenti e proverà a fare lo stesso con il classe '99. A Berlino, malgrado i 72 gol presi in 34 partite nel 2022/2023, è diventato un idolo grazie ai miracoli che salvarono l'Hertha dalla retrocessione due stagioni fa. Nello spareggio i primi due portieri erano infortunati e lui si superò, salvaguardando il 2-0 che ribaltò lo 0-1 dell'andata in favore dell'Amburgo. Da lì è nato un tormentone, la Christensen-dance, con il portiere che ballò sotto i tifosi e sui social venne trasformato in Super Saiyan. Ora per l'Avvoltoio di Kerteminde, chiamato così dai tempi dell'Odense Boldklub per la sua grande apertura alare, è arrivato il momento di spiccare il volo.