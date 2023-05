Dalla Francia: Milan e Napoli tentano il sorpasso su Aouar. Ma la Roma ha già definito tutto

vedi letture

La Roma nelle scorse settimane ha praticamente chiuso per l'acquisto di Houssem Aouar, centrocampista che si svincolerà al termine della stagione dell'Olympique Lione. Il giocatore è già stato a Roma per alcune visite mediche ed il suo entourage ha definito anche i dettagli economici del contratto e delle commissioni. In attesa della firma vera e propria, però, secondo il portale francese Le10sport ci sarebbero due squadre italiane pronte a provare il sorpasso all'ultimissima curva: una è il Milan, da mesi dietro al giocatore, l'altra il Napoli prossimo campione d'Italia. Il futuro di Aouar, comunque, salvo colpi di scena ad oggi non attesi sarà con la maglia della Roma a partire dalla prossima estate.