Aouar sull'incrocio con l'ex Benzema: "Ora siamo rivali, amici solo fuori dal campo"

Qualche settimana dopo il trasferimento all'Al-Hilal, Karim Benzema ha ritrovato i suoi ex compagni sabato sera per il big match della 23ª giornata della Saudi Pro League contro l’Al Ittihad. La partita è subito girata a favore della squadra di Inzaghi con il gol di Malcom già al 5’, seguito dall’espulsione di Hassan Kadesh al 9’. Tuttavia, l’Al-Ittihad non si è arreso e Houssem Aouar, connazionale di Benzema ed ex Roma, ha trovato il gol del pareggio nella ripresa. Il risultato non favorisce i padroni di casa, che hanno ceduta la vetta all'Al Nassr, vittorioso contro l'Al-Hazem grazie a una doppietta di Cristiano Ronaldo.

In zona mista, lo stesso Aouar ha commentato il duello con Benzema: "Benzema? Sì, qualche settimana fa eravamo compagni di squadra, ora siamo rivali, ma fa parte del calcio. Siamo amici fuori dal campo, ma non dentro". In campo, Aouar non ha fatto sconti: ha giocato con grinta, entrando deciso nei duelli contro KB9, irritando visibilmente l’attaccante francese. L’ex Lione ha dimostrato di non voler concedere nulla al suo ex compagno.