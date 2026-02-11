Spettacolo e 1° gol di En Nesyri: l'Al Ittihad ne fa 7 e vola agli ottavi della Champions asiatica

L’Al-Ittihad di Sergio Conceicao ha dato spettacolo davanti ai suoi tifosi, travolgendo l’Al-Gharafa per 7-0 nella penultima giornata della fase a gironi dell’AFC Champions League. Una vittoria netta, mai in discussione, che consente di assicurarsi aritmeticamente un posto negli ottavi di finale e di consolidare il quinto posto nel Gruppo Ovest.

La formazione saudita ha dimostrato grande concentrazione e una forma fisica ottimale, nonostante le cessioni importanti di Kanté e Benzema; ha imposto il proprio ritmo sin dai primi minuti e al 3’ En-Nesyri ha sbloccato il risultato, firmando il suo primo gol con la sua nuova squadra e dando il via alla goleada (protagonista Aouar, autore di una tripletta). Il pubblico del King Abdullah Sports City di Jeddah - sold out con oltre 50.000 spettatori - ha contribuito con un sostegno incessante, creando un’atmosfera da brividi.

Si tratta della vittoria più larga dell’Al-Ittihad dalla stagione 2011/12 e del risultato più ampio in Champions League dal 2009, quando l’Al-Qadisiyah fu battuto 8-0. Dopo sette giornate, i Tigers sono il miglior attacco del torneo con 18 gol e una media di 2,6 reti a partita. La squadra primeggia anche per clean sheet e grandi occasioni create sotto la guida di Conceicao, dimostrando un equilibrio tra solidità difensiva e incisività offensiva.

Per il tecnico portoghese, è la seconda vittoria più larga in carriera, pari al 7-0 ottenuto con il Porto contro il Portimonense nel 2022. Nonostante il trionfo, l'ex allenatore del Milan mantiene i piedi per terra: "È solo una vittoria. Dobbiamo riposare bene e pensare alla prossima partita, questo è ciò che conta di più. Restare umili, con i piedi per terra, perché solo lavorando in questo modo - motivati, ambiziosi, determinati e organizzati - possiamo ottenere qualcosa. Siamo una squadra impegnata in tre competizioni, questo è solo un altro risultato del nostro percorso".