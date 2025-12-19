Niente Coppa d'Africa per Aouar. Infortunio per l'ex giocatore della Roma
TUTTO mercato WEB
Houssem Aouar deve rinunciare alla Coppa d'Africa. L'ex centrocampista della Roma era stato inserito tra i 28 convocati del ct dell'Algeria, Vladimir Petkovic ma nel corso dell'allenamento di giovedì ha subito un infortunio. Al suo posto è stato chiamato Himad Abdelli.
27 anni, Aouar milita da luglio 2024 in Arabia Saudita, nell'Al-Ittihad. Con la Roma una breve e sfortunata parentesi nella stagione 2023/24 nella quale ha raccolto 25 presenze segnando 4 reti.
L'Algeria è fra le favorite alla vittoria finale del torneo. Le Volpi del Deserto esordiranno nel torneo il 24 dicembre contro il Sudan. Il 28 sfideranno il Burkina Faso e il 31 la Guinea Equatoriale. Tutte le partite verranno giocate a Rabat.
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile