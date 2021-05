Dalla Spagna: Saul vuole lasciare l'Atletico Madrid. Piace alla Juve, ostacolo ingaggio

vedi letture

Futuro lontano dall’Atlético Madrid per Saul Niguez. Secondo quanto riferito da marca.com, il centrocampista spagnolo vuole salutare i Colchoneros. Sulle sue tracce ci sono Manchester United, PSG e Bayern Monaco, ma la possibilità più concreta per il sito online del quotidiano spagnolo sarebbe la Juventus. L’ostacolo? L’ingaggio da oltre 7 milioni di euro potrebbe rappresentare un problema per la Vecchia Signora. Inoltre, di Saul per la Juve si parla da diverso tempo, ma fin qui è stato sempre ipotizzato uno scambio con Rodrigo Bentancur: difficile, però, che Massimiliano Allegri voglia privarsi del centrocampista uruguaiano, di cui è sempre stato un grande estimatore.