© foto di PhotoViews

Dani Olmo porta in vantaggio la Dinamo Zagabria contro il Manchester City dopo appena 10 minuti di gioco. Grandissimo gol in girata dell'attaccante spagnolo, che al volo batte un non impeccabile Claudio Bravo. In questo momento la squadra croata è qualificata agli ottavi, mentre l'Atalanta sarebbe fuori: agli orobici non basterebbe nemmeno la vittoria.