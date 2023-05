Danilo: "La sconfitta fa male e la responsabilità è dei più esperti. I giovani sono il futuro"

Danilo, difensore della Juventus, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta contro il Siviglia, che elimina la Juventus dall'Europa League a un passo dalla finale: "Abbiamo giocato con personalità in un ambiente difficile. Poi ci sono i dettagli che fanno la differenza, come la loro esperienza nella competizione. Sono stati più bravi sotto porta. Chi ha più esperienza come me, Di Maria, Paredes e Cuadrado deve assumersi la responsabilità, mentre i ragzzi più giovani devono avere tempo per migliorare e imparare.

Noi dobbiamo sostenerli perché sono loro il futuro della Juve. A testa alta? Fa male ed è triste, ci abbiamo provato fino alla fine. Oggi fa male, domani sarà lo stesso ma ci dobbiamo riprendere per raggiungere l'obiettivo del secondo posto. È stata una stagione diversa, siamo stati bravi a rimanere concentrati su quello che c'era da fare sul campo anche se non era scontato".