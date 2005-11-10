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Inter, Dimarco tema caldo ma non è in scadenza: già esercitata la clausola

Inter, Dimarco tema caldo ma non è in scadenza: già esercitata la clausola TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
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Ivan Cardia
Oggi alle 13:00Serie A

Federico Dimarco è tra i primi temi da risolvere per Dario Baccin, nuovo direttore sportivo dell’Inter dopo la separazione consensuale con Piero Ausilio, ma la questione non concerne il rischio di veder partire il laterale a fine campionato, anche perché il suo contratto non scadrà il 30 giugno 2027.

Secondo quanto filtra dall’Inter, infatti, è già scattata la clausola unilaterale inserita in occasione dell’ultimo rinnovo di contratto, per cui il legame tra l’esterno italiano e la società di Viale della Liberazione risulta effettivamente in scadenza il 30 giugno 2028.

Ciò non toglie che Dimarco si aspettasse - e l’ha chiarito l’altra sera a margine del Gran Galà del Calcio Aic - di entrare nel merito delle discussioni per il prolungamento del contratto da tempo. E che quindi il relativo fascicolo sia tra quelli che scottano, sulla scrivania del nuovo ds Baccin e del presidente Beppe Marotta.

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