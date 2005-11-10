Gasperini chiude al mercato degli svincolati: "Poche occasioni, non penso proprio"
In conferenza stampa, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini parla in vista della sfida di domani contro l'Atalanta:
Come sta Dybala?
"Non ha avuto niente di particolare, gli esami strumentali non hanno evidenziato assolutamente niente. Oggi proverà, vediamo, dovrà essere sicuro di poter giocare perché ci sono 3 partite in una settimana".
Guarderete al mercato degli svincolati?
"La vedo difficile, non penso. Non so quali potrebbero essere le possibilità rimaste ma non credo".
Salah-Eddine potrebbe essere reintegrato?
"Ha avuto 3-4 possibilità che ha rifiutato, per quel che riguarda la Roma io ho già fatto delle scelte tecniche e lui non rientrava e non rientra nel progetto della Roma".
In cosa può crescere ancora Malen?
"Va già bene così dai... (ride, ndr). Ha fatto dei gol di testa? Forse no, magari quello".