De Bruyne-McTominay, 5 mesi dopo entrambi dal 1': l'ultima volta un gol a testa e super vittoria
Cagliari-Napoli di questa sera segna il ritorno in contemporanea dal primo minuto di Scott McTominay e Kevin De Bruyne, una coppia che Antonio Conte ritrova insieme dopo quasi cinque mesi. L’ultima volta risale al 25 ottobre, nel successo per 3-1 contro l’Inter, partita ricordata non solo per i gol di entrambi ma anche per l’infortunio che costrinse il belga a fermarsi a lungo.
Napoli, che centrocampo
Al Unipol Domus il tecnico azzurro ripropone entrambi alle spalle di Hojlund nel 3-4-2-1, con Lobotka in cabina di regia a completare un centrocampo che, quando è al completo, rappresenta uno dei punti di forza della squadra. McTominay e De Bruyne tornano così a comporre la coppia di trequartisti che aveva convinto a inizio stagione per inserimenti, qualità e presenza in zona gol.
Le scelte di Pisacane
Dall’altra parte Pisacane cambia qualcosa rispetto alle previsioni della vigilia: nel 3-5-2 del Cagliari ci sono Adopo e Sulemana a centrocampo, con Folorunsho a supporto di Sebastiano Esposito.
Le formazioni ufficiali:
CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Folorunsho, Seb. Esposito.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund.
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In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli