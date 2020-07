De Laurentiis e il record di Immobile: "Perché dovrebbe dispiacermi, è di Torre Annunziata..."

"Il nuovo ciclo è iniziato con Gattuso. E' un uomo vero, un ex calciatore che ha vinto un titolo mondiale. Non ha bisogno di rivincite, non deve dimostrare niente a nessuno. Siamo simili in questo senso". Parla così Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ai microfoni di Sky Sport: "Se Rino in futuro si troverà bene, il matrimonio potrà continuare. Se vorrà approdare in altri lidi, ce ne faremo una ragione e cambieremo, io non trattengo certo nessuno. Lui sarà l'iniziatore di un ciclo fin quando sentirà che c'è materia da plasmare. Quando non avrà più motivazioni andrà in altri lidi".

Immobile rischia di superare il record di gol di Higuain. "E perché dovrebbe dispiacermi? Immobile è di Torre Annunziata, mi farebbe piacere per lui. Ormai è un giocatore di classe mondiale, con un rendimento universalmente riconosciuto".

