© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa le carte a Matthijs de Ligt, difensore olandese che dovrebbe oggi godere di un turno di riposo contro il Genoa. Il ko di Giorgio Chiellini, spiega il giornale, lo ha catapultato in un calcio e in un gioco totalmente nuovi e ora arriva il conto. Il Corriere racconta tutte le cifre del terzo bianconero più caro di sempre, 75 milioni di euro all'Ajax. 7 gare, 630 minuti, una media di 6,14 palle recuperate e di 5,86 palle perse. 4 contrasti vinti e altrettanti persi a partita, 0 assist, 1 occasione creata, 50 passaggi riusciti e 5 sbagliati di media. 1 tiro totale e 1 fuori, 2 gialli, 0 rossi, 8 falli fatti di cui 2 da rigore e 3 subiti. De Ligt in numeri. Che si fermeranno qui, oggi. Perché sarà il turno di Demiral con Bonucci. "Perché entrambi non li faccio riposare". Sarri dixit.